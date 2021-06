Aujourd’hui, plus de 20 millions de français dont 3 millions d’enfants ne peuvent pas partir en vacances, pour des raisons financières.

Selon la dernière enquête de l’Observatoire des familles, les conséquences de cette situation sont multiples. A l’inverse, la possibilité de prendre des vacances apporte beaucoup de bénéfices :

Resserrement des liens familiaux

Rencontres

Découverte de l’altérité

Coupure avec le quotidien

Mise en oeuvre d’un projet

etc

« Parents vacances » est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en janvier 2019 et basée à Lyon.

Elle a pour objet de permettre à des familles défavorisées de partir en vacances en accédant à une résidence secondaire (ou principale) mise à disposition gratuitement par les adhérents de l’association.